Как стирать кашемировые и шерстяные свитеры

Считаете, что кашемировые и шерстяные свитеры нужно отдавать в химчистку, однако развенчаем этот миф раз и навсегда: даже самый дорогой кашемир можно стирать дома.

Более того, издание Martha Stewart не советует химчистку для кашемира и шерсти, ведь она может повредить деликатные волокна.

Что такое кашемир

Кашемир — высококачественное волокно, изготовленное из шерсти определенных видов коз, родом из Центральной Азии. Его нежная текстура и теплообменные свойства делают этот материал одним из самых ценных в мире. Поскольку кашемировые волокна получают от животных, они нуждаются в особом уходе для сохранения формы, мягкости и долговечности. Правильный уход гарантирует, что кашемировые и шерстяные вещи прослужат много лет.

Как часто нужно стирать кашемировые свитеры

Кашемировые свитера лучше стирать не больше двух раз в сезон. Чрезмерная стирка или химчистка могут повредить волокна, что ухудшит внешний вид вещей. Рекомендуется стирать свитера в начале сезона и в конце, перед хранением.

Как подготовиться к стирке

Перед стиркой шерстяных и кашемировых вещей следует помнить несколько важных вещей:

Измерьте вещь перед стиркой. С помощью рулетки снимите мерки с длины рукавов, ширины, длины и других частей свитера. Это поможет восстановить оригинальную форму после сушки.

Подготовьте материалы: мягкое средство для стирки шерсти или шампунь, сетчатый мешок для стирки (если используете стиральную машину).

Как стирать свитеры вручную

Ручная стирка – лучший выбор для кашемира.

Подготовьте ванну с водой: наполните раковину или таз холодной водой и добавьте мягкое моющее средство. Если такового нет, используйте шампунь для волос. Окуните свитер: опустите свитер в воду, избегайте смешивания цветных и светлых вещей. Замочите: осторожно стирайте свитер в воде 30 секунд, а затем оставьте его на 30 минут. Промойте: слейте воду, наполните таз чистой водой и осторожно смойте остатки моющего средства.

Как стирать кашемировый свитер в стиральной машине

Хотя ручная стирка – лучший способ ухода, стиральная машина тоже подойдет, если быть осторожными:

Поместите свитер в сетчатый мешок для стирки. Выберите тонкий цикл с низкой температурой воды и минимальным отжимом. Во избежание замятия быстро извлеките свитер после завершения цикла.

Как правильно сушить свитеры

Никогда не кладите шерстяные и кашемировые вещи в сушильную машину, что может исказить их форму. Вместо этого:

Отожмите лишнюю воду: осторожно сверните свитер в шарик, а затем выложите его на полотенце. Разложите для сушки: на свежем полотенце растяните свитер и верните ему начальную форму. Изменяйте полотенца: если ткань влажная, замените полотенце сухим.

Советы:

Пятна: перед стиркой нанесите пятновыводитель и деликатно вотрите его пальцами.

Морщины: вместо утюга используйте пароочиститель.

Инструменты: для удаления катышков используйте специальные инструменты, такие как камень или расческа.

Как хранить кашемировые и шерстяные вещи

Сложите свитера: избегайте вешалок, которые могут исказить форму плеч.

Используйте хлопчатобумажные мешки: для длительного хранения выбирайте мешки, защищающие от влаги и моли.

Стирать перед хранением: обязательно стирайте вещи перед хранением во избежание запахов.

Когда следует обращаться к профессионалам

Химчистка может потребоваться только при серьезных загрязнениях, пятнах или при наличии сложных декоративных элементов. Однако учтите, что химические вещества могут повредить деликатные волокна. Поэтому, если это возможно, отдавайте предпочтение ручному уходу на дому.

Стирать кашемировые и шерстяные свитера дома не только возможно, но необходимо для сохранения их вида и качества. Правильный уход поможет вашим любимым вещам оставаться мягкими и долговечными на долгие годы.

Мы также писали о том, как быстро почистить ковры дома.

Читайте также: