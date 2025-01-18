Актер-военный Дмитрий Сова поделился планами на пополнение в семье

Звезда фильма "Село на мільйон", украинский актер и военнослужащий Дмитрий Сова заговорил за пополнение в семье.

Защитник признается, что они с женой, актрисой Дашей Легейдой действительно очень хотят иметь детей. Раньше они откладывали это на период после победы. Однако сейчас Дмитрий заинтриговал изменениями своей позиции и объяснил, что все в руках судьбы. Больше воин не вдавался в подробности.

"Никто не знает, как это будет. Увидим. Хотелось бы", — признался актер в интервью Алине Доротюк.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Пока же Дмитрий больше сфокусирован на желании создать собственный проект с друзьями – новое украинское кино.

Отметим, Дмитрий Сова и Даша Легейда знакомы с 2020 года. Их свели совместные съемки. А уже в 2021 году актер сделал предложение возлюбленной и они сыграли свадьбу. Однако через год в начале полномасштабного вторжения Сова присоединился к рядам ВСУ. А недавно он признался, что его избранница тоже готова пойти воевать. Звезда рассекретил, какую военную должность хочет занять Даша Легейда.

Напомним, недавно Дмитрий Сова также сообщил, кто ему помог в ВСУ перевестись из первой танковой бригады в Киев.

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