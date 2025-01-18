Актор-військовий Дмитро Сова поділився планами на поповнення в родині

Зірка стрічки "Село на мільйон", український актор і військовослужбовець Дмитро Сова заговорив за поповнення у родині.

Захисник зізнається, що вони з дружиною, акторкою Дашою Легейдою насправді дуже хочуть мати дітей. Раніше вони відкладали це на період після перемоги. Проте зараз Дмитро заінтригував змінами власної позиції й пояснив, що все у руках долі. Більше воїн не вдавався у подробиці.

"Ніхто не знає, як воно станеться. Побачимо. Хотілося б", - зізнався актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Наразі ж Дмитро більше сфокусований на бажанні створити власний проєкт з друзями – нове українське кіно.

Зазначимо, Дмитро Сова і Даша Легейда знайомі від 2020 року. Їх звели спільні знімання. А вже 2021 року актор освідчився коханій і вони зіграли весілля. Проте через рік на початку повномасштабного вторгнення Сова доєднався до лав ЗСУ. А нещодавно він зізнався, що його обраниця теж готова піти воювати. Зірка розсекретив, яку військову посаду хоче обійняти Даша Легейда.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Сова також повідомив, хто йому допоміг в ЗСУ перевестися з першої танкової бригади до Києва.

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