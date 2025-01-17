Дмитрий Сова ошеломил желанием супруги-актрисы пойти на фронт: "Не отговариваю"

Звезда ленты "Село на мільйон", украинский актер и военнослужащий Дмитрий Сова рассказал о намерениях жены пополнить ряды ВСУ.

Так, актриса Даша Легейда раньше планировала стать боевым медиком. Тем не менее, этому мешали серьезные проблемы с коленом. Сейчас артистка, по словам Совы, раздумывает над другим направлением службы. В частности, планирует научиться управлять дронами. В свою очередь, Дмитрий с пониманием относится к такому выбору возлюбленной. Он даже согласился в случае чего найти ей нужные курсы. И добавил, что очень уверен в навыках женщин овладевать беспилотниками.

"Она сейчас думает, где можно научиться на оператора БпЛА. Она уже понимает, если она не вывезет это физически из-за суставов, то она хочет хоть так помочь. Я говорю: "Хорошо, если хочешь, я тебе найду подразделение, которое обучает девушек". Когда-то общался с одной пани, которая нас учила, она говорит: "Да, мужчины очень классно летают, но есть девушки, их немного, снайперы и операторы БпЛА, которые если берутся за это дело, очень классно это делают". Я не отговариваю — если она хочет овладеть этим навыком, то, пожалуйста", — рассказал военнослужащий в интервью Алине Доротюк.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Впрочем, Сова подчеркивает, что сейчас Легейда на самом деле также очень помогает и в тылу регулярными сборами: "Понимаю, что она очень много пользы приносит здесь: сборы закрывает, она очень помогает постоянно. Пусть учится. Это ведь тоже общение, очень много интересных людей. Я думаю, что пускай будет".

Напомним, недавно Дмитрий Сова рассекретил имя звездного коллеги, который помог ему перевестись в бригаду в Киеве.

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