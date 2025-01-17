"Евровидение-2025": стали известны имена 10 финалистов нацотбора

Организаторы объявили полный список всех финалистов нацотбора.
Сегодня, 17 января, организаторы нацотбора объявили список 10 финалистов, которые сразятся за право представить Украину на "Евровидении-2025".
Как известно, первые 9 финалистов были объявлены еще в декабре. А 10-го участника украинцы выбирали путем голосования в "Дії". Так, наибольшее количество голосов получила FIINKA и ее хит "Культура". И именно она присоединится к остальным финалистам.
Итак, список финалистов нацотбора на "Евровидение-2025" выглядит так:
- Future Culture – "Waste My Time"
- KHAYAT – "HONOR"
- KRYLATA – "STAY TRUE"
- MOLODI – "my sea"
- Ziferblat – "Bird of pray"
- Абие – "Дім"
- ДК Энергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – "No time to cry"
- Влад Шериф – "Wind of change"
- FIINKA – "Культура"
После проведения нацотбора один из этих артистов поедет на "Евровидение-2025", чтобы достойно представить Украину и попытаться завоевать победу. К слову, уже второй раз свои силы опробует группа Ziferblat, KHAYAT и FIINKA.
В свою очередь, Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится в формате телевизионного концерта 8 февраля 2025 года.
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