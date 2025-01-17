"Евровидение-2025": стали известны имена 10 финалистов нацотбора

Сегодня, 17 января, организаторы нацотбора объявили список 10 финалистов, которые сразятся за право представить Украину на "Евровидении-2025".

Как известно, первые 9 финалистов были объявлены еще в декабре. А 10-го участника украинцы выбирали путем голосования в "Дії". Так, наибольшее количество голосов получила FIINKA и ее хит "Культура". И именно она присоединится к остальным финалистам.

Итак, список финалистов нацотбора на "Евровидение-2025" выглядит так:

Future Culture – "Waste My Time"

KHAYAT – "HONOR"

KRYLATA – "STAY TRUE"

MOLODI – "my sea"

Ziferblat – "Bird of pray"

Абие – "Дім"

ДК Энергетик – "Сіль"

Маша Кондратенко – "No time to cry"

Влад Шериф – "Wind of change"

FIINKA – "Культура"

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

После проведения нацотбора один из этих артистов поедет на "Евровидение-2025", чтобы достойно представить Украину и попытаться завоевать победу. К слову, уже второй раз свои силы опробует группа Ziferblat, KHAYAT и FIINKA.

В свою очередь, Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится в формате телевизионного концерта 8 февраля 2025 года.

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