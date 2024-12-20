"Евровидение-2025": стали известны имена 9 финалистов нацотбора

Десятого участника будут выбирать украинцы путем голосования.
Сегодня, 20 декабря, организаторы Национального отбора на "Евровидение-2025" объявили имена девяти артистов, которые попали в его финал.
Так, за право представить Украину на музыкальном первенстве будут бороться как уже известные публике имена, так и те, кто только набирает обороты в украинской музыке. Кроме того, уже второй раз свои силы попробует группа Ziferblat и KHAYAT.
Итак, список финалистов нацотбора на "Евровидение-2025" и их конкурсные песни:
- Future Culture – "Waste My Time"
- KHAYAT – "HONOR"
- KRYLATA – "STAY TRUE"
- MOLODI – "my sea"
- Ziferblat – "Bird of pray"
- Абие – "Дім"
- ДК Энергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – "No time to cry"
- Влад Шериф – "Wind of change"
Один из этого списка совсем скоро представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" в Базеле, Швейцария. К слову, их композиции станут доступны для прослушивания уже в конце января 2025 года.
Отметим, что в список войдет десятый участник. Его будут выбирать украинские еврофаны путем голосования в "Дії". Отдать свой голос можно будет за тех артистов, которые были ранее заявлены в лонглисте. Организаторы обещают начать голосование в январе 2025 года.
В свою очередь, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится в формате телевизионного концерта 8 февраля 2025 года.
Напомним, недавно alyona alyona и Jerry Heil назвали своих фаворитов в нацотборе на "Евровидение-2025".
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