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"Евровидение-2025": стали известны имена 9 финалистов нацотбора

"Евровидение-2025": стали известны имена 9 финалистов нацотбора

KHAYAT, группа Ziferblat, Маша Кондратенко.

Десятого участника будут выбирать украинцы путем голосования.

Сегодня, 20 декабря, организаторы Национального отбора на "Евровидение-2025" объявили имена девяти артистов, которые попали в его финал.

Так, за право представить Украину на музыкальном первенстве будут бороться как уже известные публике имена, так и те, кто только набирает обороты в украинской музыке. Кроме того, уже второй раз свои силы попробует группа Ziferblat и KHAYAT.

Итак, список финалистов нацотбора на "Евровидение-2025" и их конкурсные песни:

  • Future Culture – "Waste My Time"
  • KHAYAT – "HONOR"
  • KRYLATA – "STAY TRUE"
  • MOLODI – "my sea"
  • Ziferblat – "Bird of pray"
  • Абие – "Дім"
  • ДК Энергетик – "Сіль"
  • Маша Кондратенко – "No time to cry"
  • Влад Шериф – "Wind of change"
Финалисты нацотбора на
Финалисты нацотбора на "Евровидение-2025"

Один из этого списка совсем скоро представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" в Базеле, Швейцария. К слову, их композиции станут доступны для прослушивания уже в конце января 2025 года.

Отметим, что в список войдет десятый участник. Его будут выбирать украинские еврофаны путем голосования в "Дії". Отдать свой голос можно будет за тех артистов, которые были ранее заявлены в лонглисте. Организаторы обещают начать голосование в январе 2025 года.

В свою очередь, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится в формате телевизионного концерта 8 февраля 2025 года.

Напомним, недавно alyona alyona и Jerry Heil назвали своих фаворитов в нацотборе на "Евровидение-2025".

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