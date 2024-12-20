"Євробачення-2025": стали відомі імена 9 фіналістів нацвідбору

Десятого учасника обиратимуть українці шляхом голосування.
Сьогодні, 20 грудня, організатори Національного відбору на "Євробачення-2025" оголосили імена дев'яти артистів, які потрапили до його фіналу.
Так, за право представити Україну на музичній першості боротимуться як вже відомі публіці імена, так і ті, хто лише набирає обертів в українській музиці. Крім того, вже вдруге свої сили випробує гурт Ziferblat і KHAYAT.
Тож, список фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2025" і їхні конкурсні пісні:
- Future Culture – "Waste My Time"
- KHAYAT – "HONOR"
- KRYLATA – "STAY TRUE"
- MOLODI – "my sea"
- Ziferblat – "Bird of pray"
- Абіє – "Дім"
- ДК Енергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – "No time to cry"
- Влад Шериф – "Wind of change"
Один з цього списку зовсім скоро представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробаченні-2025" в Базелі, Швейцарія. До слова, їхні композиції стануть доступними для прослуховування вже наприкінці січня 2025 року.
Зазначимо, що у список також ввійде десятий учасник. Його обиратимуть українські єврофани шляхом голосування у "Дії". Віддати свій голос можна буде за тих артистів, які були раніше заявлені у лонглисті. Організатори обіцяють розпочати голосування у січні 2025 року.
Своєю чергою, Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться у форматі телевізійного концерту 8 лютого 2025 року.
Нагадаємо, нещодавно alyona alyona та Jerry Heil назвали своїх фаворитів у нацвідборі на "Євробачення-2025".
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