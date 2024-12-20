"Євробачення-2025": стали відомі імена 9 фіналістів нацвідбору

Сьогодні, 20 грудня, організатори Національного відбору на "Євробачення-2025" оголосили імена дев'яти артистів, які потрапили до його фіналу.

Так, за право представити Україну на музичній першості боротимуться як вже відомі публіці імена, так і ті, хто лише набирає обертів в українській музиці. Крім того, вже вдруге свої сили випробує гурт Ziferblat і KHAYAT.

Тож, список фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2025" і їхні конкурсні пісні:

Future Culture – "Waste My Time"

KHAYAT – "HONOR"

KRYLATA – "STAY TRUE"

MOLODI – "my sea"

Ziferblat – "Bird of pray"

Абіє – "Дім"

ДК Енергетик – "Сіль"

Маша Кондратенко – "No time to cry"

Влад Шериф – "Wind of change"

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Один з цього списку зовсім скоро представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробаченні-2025" в Базелі, Швейцарія. До слова, їхні композиції стануть доступними для прослуховування вже наприкінці січня 2025 року.

Зазначимо, що у список також ввійде десятий учасник. Його обиратимуть українські єврофани шляхом голосування у "Дії". Віддати свій голос можна буде за тих артистів, які були раніше заявлені у лонглисті. Організатори обіцяють розпочати голосування у січні 2025 року.

Своєю чергою, Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться у форматі телевізійного концерту 8 лютого 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona та Jerry Heil назвали своїх фаворитів у нацвідборі на "Євробачення-2025".

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