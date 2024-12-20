Наталія Могилевська висловилася про зіркову хворобу двох доньок: "Є серйозні обмеження"

Українська співачка Наталія Могилевська розкрила власні методи виховання дітей.

У Telegram зірка зізналася, що 4-річна донька Софійка та старша 13-річна Мішель не знають, що таке примхи. Наталія пояснила, що попри життя у зірковій родині, дівчаток вона виховує з розумінням, що таке гроші та як ними правильно розпоряджатися. Тому зіркова мама лише на особливі свята тішить доньок подарунками. І додає, що зазвичай вони не дуже коштовні.

"Всі запитують, чи не мають мої діти "зіркової хвороби". Бо ж так багато подарунків і вони живуть у родині, яка має гроші. По-перше, це відносно, бо під час коронавірусу й війни артисти зовсім інакше почали жити. Але не в тому річ. Дійсно, дуже величезну кількість подарунків передають дітям на кожному концерті. У нас з цим дуже строго. Я хочу, щоб діти не були капризними. А чітко знали, як прожити на невеликі гроші на місяць. От повірте, я точно пам'ятаю, як це. Я все вмію робити", - розповіла Наталія.

Наталія Могилевська з доньками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевська також наголошує, що навчає Мішель і Софію дбати про побут. Тож навіть у юному віці дівчатка вміють робити всі хатні справи. Натомість винагороду вони все одно отримують лише на великі свята.

"Тому вони у мене і самі роблять прання, і готувати теж вміють. Мала навіть протирає тарілочки, вміє все складати, одягатися самотужки. Намагається допомагати у всіх справах. У будинку такі правила. У нас з подарунками дуже чітко та скромно. І якщо дарують, то я відкладаю. Для того, щоб подарувати їх у день народження або в новорічну ніч. Можна, але трішечки та не постійно. І подарунки доволі скромні. У цьому має бути баланс. Діти знають, що якщо вони попросять, то зовсім не факт", - зізналася артистка.

Наталія Могилевська з донькою Софією / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ба більше, виконавиця пригадала, як її старша донька свого часу не мала телефону. Все тому, що зіркова мама вважає це перешкодою для навчання. І лише з часом вона подарувала ґаджет для Мішель, перед тим встановивши суворі правила.

"У старшої доньки і телефону не було. Не через те, що ми не хотіли, а просто, щоб вона вчилася. Зараз вже подарували. Але там є серйозні обмеження – більші, ніж у інших дітей. З телефоном годину чи максимум дві на вихідні на день", - пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська ділилася планами на святкування Нового року в колі родини та що даруватиме близьким.

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