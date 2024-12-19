Померла 18-річна учасниця шоу "Україна має талант" Емілі Москаленко

Померла учасниця талант-шоу "Україна має талант" Емілі Москаленко.

Сумну звістку у Facebook повідомила мама дівчини – Тетяна Москаленко. Вона з сумом написала, що зараз переживає жахливий біль, та додала, що Емілі назавжди залишиться в серці. Москаленко попросила поважати її приватність в момент горя та не ставити їй зайвих запитань.

"Біль… Прошу без запитань. Ти завжди в моєму серці. Спи, моя дівчинко", - написала мама Емілі Москаленко.

Емілі Москаленко

Дівчина пішла з життя у 18 років. Що стало причиною – наразі невідомо. Мама Москаленко не вдавалась до подробиць.

Зазначимо, Емілі Москаленко прославилася ще в п'ятирічному віці, коли стала учасницею четвертого та шостого сезонів проєкту "Україна має талант". Дівчина дивувала своїми гімнастичними вміннями. Також вона брала участь у проєкті "Танцюють всі", де дійшла до фіналу. Загалом, Москаленко активно розвивала кар'єру та часто дивувала своїми вміннями глядачів за кордоном. В останні роки життя гімнастка з родиною мешкала в Києві, однак виїздила до Канади та США, де працювала, навчалась акторській майстерності та моделінгу.

Емілі Москаленко

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто з українських та світових зірок помер 2024 року.

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