Умерла 18-летняя участница шоу "Україна має талант" Эмили Москаленко

Умерла участница талант-шоу "Україна має талант" Эмили Москаленко.

Печальную новость в Facebook сообщила мама девушки – Татьяна Москаленко. Она со скорбью написала, что сейчас испытывает ужасную боль, и добавила, что Эмили навсегда останется в сердце. Москаленко попросила уважать ее конфиденциальность в момент горя и не задавать ей лишних вопросов.

"Боль… Прошу без вопросов. Ты всегда в моем сердце. Спи, моя девочка", — написала мама Эмили Москаленко.

Эмили Москаленко

Девушка ушла из жизни в 18 лет. Что стало причиной – пока неизвестно. Мама Москаленко не прибегала к подробностям.

Отметим, что Эмили Москаленко прославилась еще в пятилетнем возрасте, когда стала участницей четвертого и шестого сезонов проекта "Україна має талант". Девушка удивляла своими гимнастическими умениями. Также она принимала участие в проекте "Танцуют все", где дошла до финала. В целом Москаленко активно развивала карьеру и часто удивляла своими умениями зрителей за границей. В последние годы жизни гимнастка с семьей проживала в Киеве, однако выезжала в Канаду и США, где работала, училась актерскому мастерству и моделингу.

Эмили Москаленко

Напомним, в настоящее время редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Ранее мы писали, кто из украинских и мировых звезд умер в 2024 году.

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