Звезда "Вечернего Квартала" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом

Автор и актер Студии "Квартал 95" Владимир Мартынец во второй раз стал отцом.

Об этом стало известно за кулисами съемок новых выпусков "Вечернего Квартала", премьера которых состоится 22 и 31 декабря в 19:00 на "1+1 Украина". Несмотря на то, что юморист обычно не рассказывает о своей личной жизни, на этот раз он сделал исключение и эксклюзивно поделился деталями в рубрике "ЖВЛ представляет" в "Сніданку з 1+1". У Владимира родился сын.

"Мы смелая семья, понимаем, что демографическая ситуация в кризисном состоянии. Поэтому мы к этому подошли очень решительно. Это были партнерские роды", – признался юморист.

Владимир Мартынец

Владимир также поделился, что во время рождения своей дочери был в гастрольном туре и упустил этот важный момент. На этот раз все сложилось по-другому — он был рядом с женой и поддерживал ее. Кроме того, Владимир рассказал, как на пополнение в семье отреагировала старшая дочь.

"Очень хотела братика, поэтому открою вам небольшую тайну: для нее это было чрезвычайно важное событие, которого она долго ждала", — поделился Владимир.

К премьерным выпускам "Вечернего Квартала" юмористы подготовили специальную программу. Зрителей ждут как юмористические номера с политической сатирой, так и шутки об актуальных проблемах сегодняшнего дня. Премьерные выпуски "Вечернего Квартала" смотрите 22 и 31 декабря в 19:00 на 1+1 Украина.

Напомним, ранее звезда кулинарии Лиза Глинская рассекретила, что впервые стала мамой. В знаменитости родилась двойня – дочери. Она уже показала первые фотографии девочек.

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