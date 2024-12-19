Если купили пересоленную сельдь, не стоит паниковать: 3 способа, которые решат проблему

Когда вы все же наткнулись на соленую рыбу, это не страшно, ее можно вымочить несколькими способами и сделать еще вкуснее.
Как понять, что сельдь пересолена
- Внешний вид. Чтобы в магазине понять, что рыба пересолена, сразу обращайте внимание на ее внешний вид. Если рыба плоская, имеет плотную структуру и у нее деформированный хвост, это признак того, что сельдь очень соленая.
- Выбирайте самца. Его легко определить по форме спины – она горбатая, а брюшко подобрано. У самок спинка ровная, а брюшко несколько свисает и гораздо объемнее.
- Размер. Выбирайте большую и более жирную рыбу, ее трудно пересолить, поэтому у нее будет меньше соли.
Если купили пересоленную сельдь: три способа спасти ситуацию
Сначала выпотрошите рыбу, удалите голову, плавники и шкурку, затем порежьте на кусочки и тщательно промойте водой.
Как вымочить соленую рыбу.
- Способ №1. Окуните филе сельди в молоко и подержите там в течение 3 часов. Каждые полтора часа заменяйте молоко. Затем промойте рыбу водой – и можно подавать на стол.
- Способ №2. Необходимо приготовить жидкость для вымачивания рыбы. Смешайте уксус и воду в пропорции 1:5 и окуните в раствор филе сельди на полтора-два часа. Вкус такой рыбы вам обязательно понравится, ее лучше всего подавать с маринованным луком.
- Способ №3. Заварите крепкий черный чай без примесей и дайте остыть. Окуните в него кусочки сельди на 3 часа. Затем промойте сельдь – и можно есть.
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