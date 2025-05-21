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Як змінювалися герої фільмів та серіалів
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Актори з фільму "Матриця" тоді і зараз: як за 25 років змінилися Нео, Триніті та інші герої бойовика
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Як змінилися актори із культового фільму "Сам удома" - відео
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Серіалу "Друзі" - 29 років: як за цей час змінилися головні актори комедії
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Серіалу "Секретні матеріали" – 30 років: як за цей час змінилися виконавці головних ролей
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Актори з гримом та без: який вигляд у реальному житті мають Плавалагуна, Волдеморт та інші
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Актори, які змінилися до невпізнання: Мак-Гавен потрапила в аварію, а Фрейзер погладшав
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Відомі актори на початку кар'єри та зараз: хто з зірок не змінився, а кого просто не впізнати
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Актори з "Беверлі-Гіллз, 90210" тоді і зараз: як за 33 роки змінилися виконавці головних ролей
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Діти-актори з відомих фільмів тоді і зараз: як змінилися "Кучерявка С'ю", Кевін МакКалістер та інші