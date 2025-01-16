Умер легендарный американский режиссер Дэвид Линч

Легендарный американский режиссер Дэвид Линч умер.

Печальное известие сообщила семья кинодеятеля на его официальной странице в Facebook. Режиссера не стало 16 января. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. Точная причина смерти не сообщается. Семья Дэвида Линча также попросила уважать их приватность в момент горя

"С глубокой грустью мы, его семья, сообщаем о смерти мужа и художника Дэвида Линча. Сейчас в мире большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил: "Смотри на пончик, а не на дыру". Это прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом всю дорогу", — говорится в сообщении семьи режиссера.

Дэвид Линч / Фото: Associated Press

Отметим, хоть и причина смерти Дэвида Линча не сообщается, однако известно, что он страдал эмфиземой легких — увеличением объема альвеол за счет разрушения перепонок между ними. Болезнь у режиссера была вызвана продолжительным курением, о чем Линч рассказывал в интервью.

Напомним, Дэвид Линч – американский режиссер, который также снимался в кино. В его творческом доработке немало успешных картин, среди которых "Человек-слон", "Синий бархат", "Малголленд-драйв" и многие другие. Режиссер неоднократно получал номинацию на "Оскар", а также становился лауреатом других весомых кинонаград.

Также Дэвид Линч в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, осудил действия страны-агрессора.

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