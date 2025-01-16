Помер легендарний американський режисер Девід Лінч

Легендарний американський режисер Девід Лінч помер.

Сумну звістку повідомила родина кіномитця на його офіційній сторінці у Facebook. Режисера не стало 16 січня. Він пішов з життя у віці 78 років. Точна причина смерті не повідомляється. Родина Девіда Лінча також попросила поважати їхню приватність у момент горя

"З глибоким жалем ми, його родина, повідомляємо про смерть чоловіка та художника Девіда Лінча. Зараз у світі велика діра, коли його більше немає з нами. Але, як він казав: "Дивись на пончик, а не на дірку". Це чудовий день із золотим сонцем і блакитним небом усю дорогу", - йдеться в повідомленні родини режисера.

Девід Лінч / Фото: Associated Press

Зазначимо, хоч і причина смерті Девіда Лінча не повідомляється, однак відомо, що він страждав від емфіземи легень - збільшення об'єму альвеол за рахунок руйнування перетинок між ними. Хвороба в режисера була спричинена тривалим курінням, про що Лінч розповідав в інтерв'ю.

Нагадаємо, Девід Лінч – американський режисер, який також знімався у кіно. В його творчому доробітку чимало успішних картин, серед яких "Людина-слон", "Синій оксамит", "Малголленд-драйв" та багато інших. Режисер неодноразово отримував номінацію на "Оскар", а також ставав лауреатом інших вагомих кінонагород.

Також Девід Лінч у лютому 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, засудив дії країни-агресорки.

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