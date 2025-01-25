В Украине снова дорожает картофель: сколько сейчас стоит килограмм

Цены на овощ уже в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года.

Цены на картофель в Украине снова начали расти. Главной причиной стало общее сокращение предложения местного картофеля, потому что основной объем овоща был продан еще в первой половине текущего сезона.

Об этом пишет EastFruit.

Аналитики отметили, что в результате цены на картофель поднялись до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг), что в среднем на 12% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время, оптовики жалуются на дефицит качественного картофеля от местных производителей. Фермеры считают, что качество овоща связано с неблагоприятными погодными условиями в период уборки.

Цены на картофель в Украине уже в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года. Многие участники рынка уверены, что в ближайшее время темпы удорожания овоща ускорятся из-за информации о возможном дефиците качественного картофеля.

Ранее сообщалось, что фактическая потребительская инфляция в декабре 2024 превысила прогноз Национального банка Украины, в ближайшие месяцы цены продолжат расти.

В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине по итогам 2024 года выросла на 12,0%, в том числе в декабре инфляция составила 1,4%.

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