Инфляция превысила прогноз НБУ: что будет с ценами

В ближайшие месяцы в Украине рост цен будет происходить быстрее.

Фактическая потребительская инфляция в декабре 2024 года превысила прогноз Национального банка Украины (НБУ), в ближайшие месяцы цены продолжат расти.

Об этом говорится в сообщении НБУ об уровне инфляции, которая по итогам 2024 года ускорилась до 12%.

"С одной стороны, весомым двигателем роста цен и основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза оставались временные факторы, прежде всего стремительное удорожание продуктов питания из-за более низких урожаев. С другой стороны, ощутимо усилилось и фундаментальное ценовое давление на фоне дальнейшего увеличения расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда", – объяснили в Нацбанке.

Кроме того, определенное влияние на ускорение инфляции оказали и эффекты от ослабления обменного курса гривны.

"В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в том числе эффектов более низких урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также эффектов от ослабления обменного курса гривны", – спрогнозировали в ведомстве.

В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года.

Напомним, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине по итогам 2024 года выросла на 12,0%, в частности в декабре инфляция составила 1,4%.

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