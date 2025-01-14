Інфляція перевищила прогноз НБУ: що буде з цінами

Фактична споживча інфляція у грудні 2024 року перевищила прогноз Національного банку України (НБУ), найближчими місяцями ціни продовжать зростати.

Про це йдеться у повідомленні НБУ щодо рівня інфляції, яка за підсумками 2024 року прискорилась до 12%.

"З одного боку, вагомим рушієм зростання цін та основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу залишалися тимчасові чинники, передусім стрімке здорожчання продуктів харчування через нижчі врожаї. З іншого боку, відчутно посилився й фундаментальний ціновий тиск на тлі подальшого збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці", – пояснили у Нацбанку.

Крім того, певний вплив на прискорення інфляції мали й ефекти від послаблення обмінного курсу гривні.

"У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також ефектів від послаблення обмінного курсу гривні", – спрогнозували у відомстві.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні за підсумками 2024 року зросла на 12,0%, зокрема в грудні інфляція становила 1,4%.

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