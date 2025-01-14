Чи корисно їсти суп: лікарі дали остаточну відповідь

Варто дотримуватися простих рекомендацій стосовно приготування та вживання супу, тоді від нього буде лише користь.

Про те, що супи корисні для нашого здоров’я ми звикли чути ще з дитинства від наших мам та бабусь. До того ж, гастроентерологи запевняють, що відсутність перших страв у нашому раціоні може спровокувати гастрит та інші проблеми зі шлунком. Тож давайте розбиратися, чи справді супи корисно їсти і чи справді вони мають бути у нашому раціоні.

Чи корисно для здоров’я їсти суп: поради лікарів

За словами лікарів, супи й борщі – не обов’язково їсти, вони не є елементом здорового харчування. Та якщо людина любить перші страви, то не варто від них відмовлятися. Медики наголошують, що у щоденному раціоні людини мають бути присутні такі продукти: м'ясо, яйця, кисломолочні продукти, різноманітні крупи, овочі та фрукти. А чи будуть вони у складі супу чи будь-яких інших страв – не має значення.

Однак лікарі застерігають, що перші страви здатні посилювати кислотність шлунку. Тому вони будуть вкрай корисними людям з низькою кислотністю. Та якщо в людини є виразка шлунку, захворювання 12-палої кишки чи запалення шлунку, супи, навпаки, протипоказані.

Якщо все ж таки ви полюбляєте супчик, тоді варто дотримуватися простих рекомендацій стосовно його приготування та вживання. Тоді від першої страви буде лише сама користь.

Перша страва має бути не дуже гарячою, краще їсти теплий суп.

Не варто вживати гострі супи.

Суп треба варити на нежирному бульйоні, бажано брати куряче м’ясо для його приготування.

Під час приготування страви не варто додавати приправи, які містять хімічні добавки.

Не рекомендовано робити засмажку для супу на соняшниковій олії. Бо під час нагрівання олія утворює трансжири, які вкрай шкідливі для організму.

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