Argentem Creek Partners: Ми підтримуємо зусилля БЕБ у викритті незаконних операцій у Одеському порту

Американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners зробили заяву щодо ситуації навколо терміналу «Олімпекс» в Одесі, де правоохоронні органи підозрюють компанії з GNT Group в ухиленні від сплати податків та причетності до схем контрабанди зерна.

«Як кредитори GNT Group і терміналу «Олімпекс», ми залишаємося вкрай стурбованими цією триваючою незаконною діяльністю, яку, як видається, координують [Сергій] Гроза, [Володимир] Науменко та їхні спільники, включаючи громадянина Росії Михайла Іпатова та компанію Sunolta. Ми вітаємо роботу БЕБ, спрямовану на підтримку верховенства права у викритті цієї незаконної діяльності, яка суперечить інтересам народу України», — йдеться в спільній заяві американських компаній.

Інвестори зазначили, що одна з компаній, ТОВ «Аттолло Гранум», яку Бюро економічної безпеки викрило на ухиленні від сплати податків через заниження вартості послуг перевалки зерна, належить до групи Sunolta, яка контролюється Науменком і Грозою для прикриття операцій, хоча й має формально інших власників — Сергія Федорова й Тетяну Коваленко.

«У червні 2024 року український суд постановив, що діяльність підприємств, щодо яких ведеться розслідування, перебуває під спільним контролем Грози та Науменка, яких у жовтні 2024 року Високий суд Англії засудив до 21 місяця ув'язнення за неповагу до суду», — зазначається в заяві.

Американські кредитори зазначили, що приміщення терміналу «Олімпекс», у якому БЕБ проводило обшуки, було незаконно виведено Науменком та Грозою з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» через банк «Південний» з метою уникнення виплат.

«Зв'язки між Грозою та Науменком і підсанкційними компаніями, пов'язаними з [контрабандистом] Вадимом Альперіним, були встановлені у попередньому розслідуванні БЕБ щодо операцій на терміналі «Олімпекс» у 2024 році. З'ясувалося, що «Аттолло Гранум» запропонувала потужності в Одеському порту пов'язаному з Альперіним суб'єкту санкцій ТОВ «Агірос» для зберігання, перевалки та експорту «чорного» зерна», — заявили Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners.

Нагадаємо, минулого тижня Бюро економічної безпеки заявило, що викрило групу компаній, які ухилились у 2023-2024 роках від сплати 30 млн грн податку на прибуток. Службові особи компаній умисно занижували базу оподаткування.