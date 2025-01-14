Полезно ли есть суп: врачи дали окончательный ответ

Следует придерживаться простых рекомендаций по приготовлению и употреблению супа, тогда от него будет только польза.

О том, что супы полезны для нашего здоровья, мы привыкли слышать еще с детства от наших мам и бабушек. К тому же, гастроэнтерологи уверяют, что отсутствие первых блюд в нашем рационе может спровоцировать гастрит и другие проблемы с желудком. Давайте разбираться, действительно ли супы полезно есть и действительно ли они должны быть в нашем рационе.

Полезно ли для здоровья есть суп: советы врачей

По словам врачей, супы и борщи – не обязательно есть, они не являются элементом здорового питания. Но если человек любит первые блюда, то не стоит от них отказываться. Медики отмечают, что в ежедневном рационе человека должны присутствовать следующие продукты: мясо, яйца, кисломолочные продукты, крупы, овощи и фрукты. Будут ли они в составе супа или любых других блюд – не имеет значения.

Однако врачи предостерегают, что первые блюда способны усиливать кислотность желудка. Поэтому они будут очень полезны людям с низкой кислотностью. Но если у человека есть язва желудка, заболевания 12-перстной кишки или воспаление желудка, супы, напротив, противопоказаны.

Если все же вы любите супчик, тогда следует придерживаться простых рекомендаций по его приготовлению и употреблению. Тогда от первого блюда будет только сама польза.

Первое блюдо должно быть не очень горячим, лучше есть тёплый суп.

Не стоит употреблять острые супы.

Суп нужно варить на нежирном бульоне, желательно брать куриное мясо для его приготовления.

Во время приготовления не следует добавлять приправы, содержащие химические добавки.

Не рекомендуется делать поджарку для супа на подсолнечном масле. Потому что при нагревании масло образует трансжиры, крайне вредные для организма.

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