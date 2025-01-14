Полезно ли есть суп: врачи дали окончательный ответ

Следует придерживаться простых рекомендаций по приготовлению и употреблению супа, тогда от него будет только польза.
О том, что супы полезны для нашего здоровья, мы привыкли слышать еще с детства от наших мам и бабушек. К тому же, гастроэнтерологи уверяют, что отсутствие первых блюд в нашем рационе может спровоцировать гастрит и другие проблемы с желудком. Давайте разбираться, действительно ли супы полезно есть и действительно ли они должны быть в нашем рационе.
Полезно ли для здоровья есть суп: советы врачей
По словам врачей, супы и борщи – не обязательно есть, они не являются элементом здорового питания. Но если человек любит первые блюда, то не стоит от них отказываться. Медики отмечают, что в ежедневном рационе человека должны присутствовать следующие продукты: мясо, яйца, кисломолочные продукты, крупы, овощи и фрукты. Будут ли они в составе супа или любых других блюд – не имеет значения.
Однако врачи предостерегают, что первые блюда способны усиливать кислотность желудка. Поэтому они будут очень полезны людям с низкой кислотностью. Но если у человека есть язва желудка, заболевания 12-перстной кишки или воспаление желудка, супы, напротив, противопоказаны.
Если все же вы любите супчик, тогда следует придерживаться простых рекомендаций по его приготовлению и употреблению. Тогда от первого блюда будет только сама польза.
- Первое блюдо должно быть не очень горячим, лучше есть тёплый суп.
- Не стоит употреблять острые супы.
- Суп нужно варить на нежирном бульоне, желательно брать куриное мясо для его приготовления.
- Во время приготовления не следует добавлять приправы, содержащие химические добавки.
- Не рекомендуется делать поджарку для супа на подсолнечном масле. Потому что при нагревании масло образует трансжиры, крайне вредные для организма.
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