Коли Росія буде готова до великомасштабної війни у Європі – розвідка Данії

Приблизно через два роки Росія вже може становити "реальну загрозу" принаймні одній країні НАТО, якщо члени Альянсу вже зараз не почнуть переозброюватися.

Якщо війна в Україні завершиться або, принаймні, буде заморожена, і якщо НАТО не почне переозброюватися вже зараз, то приблизно за п'ять років Росія встигне підготуватися до нової великомасштабної війни в Європі.

Про це йдеться у новій оцінці загроз, проведеній Управлінням військової розвідки Данії (DEA).

У розвідці зазначають, що військова загроза з боку Росії найближчими роками зросте. Такий висновок напрошується з урахуванням розвідданих про "масштабну реконструкцію та реформу" в армії, які ініціювало російське військове командування паралельно з бойовими діями в Україні.

"Протягом останнього року ці зусилля переросли із завдань з відновлення в інтенсивне нарощування військової могутності з метою ведення війни проти НАТО. Росія вже зуміла наростити свої можливості як з модернізації військової техніки, так і значно збільшити військове виробництво. Росія вже сьогодні може вивільнити ресурси для своїх озброєнь проти НАТО, не в останню чергу завдяки фінансовій та матеріальній підтримці, яку країна отримує ззовні", - йдеться у звіті DEA.

Якщо війну в Україні вдасться закінчити або хоча б заморозити, а НАТО не почне посилювати свій військовий потенціал прямо зараз, Росія зможе вивільнити значні військові ресурси, тим самим збільшить свій військовий потенціал і становитиме пряму загрозу НАТО.

Подальші події залежатимуть від того, коли Кремль вирішить висунути свою армію на захід:

через 6 місяців Росія зможе розпочати локальну війну проти будь-якої сусідньої країни;

через 2 роки з'явиться загроза нападу РФ відразу на кілька країн НАТО, зросте ризик регіональної війни в районі Балтійського моря;

через 5 років росіяни будуть готові до масштабної війни на європейському континенті, в яку США відмовляться втрутитися.

При цьому в данській розвідці вважають, що Росія "менш готова" до війни зі США, ніж з кількома європейськими країнами одночасно, оскільки це "матиме набагато серйозніші наслідки".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не матиме жодного шансу встояти перед російською армією, якщо вона переможе в Україні. Але поки що багато країн Європи не розуміють усю небезпеку, яку несе Росія.

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