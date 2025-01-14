Россия ведет войну против Европы, но Запад отказывается это признать – The Atlantic

Следователи подозревают, что за этими нападениями на инфраструктуру Запада стоит Россия, однако Европейский Союз избегает термина "война".

В течение последних трех лет Россия активно применяла ракеты и беспилотники для уничтожения жизненно важной инфраструктуры в Украине, включая электростанции, дамбы и линии электропередач. Однако, когда подобные действия направлены на соседние европейские страны, Запад избегает прямого обвинения России.

Об этом сообщило издание The Atlantic.

В декабре был поврежден подводный кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию. ЕС описал это как часть "схемы преднамеренных и скоординированных действий", без явного указания на виновников.

Вскоре после этого финские спецслужбы задержали нефтяной танкер Eagle S, который, вероятно, был частью российского теневого флота. Кроме того, на борту обнаружено оборудование для наблюдения, которое свидетельствует о попытках России использовать корабль для диверсионных действий, в частности повреждения Estlink 2. Финским властям удалось выяснить, что Eagle S протянул якорь через дно Балтийского моря на десятки километров, пытаясь повредить линию Estlink 2.

Несмотря на многочисленные акты диверсий, которые угрожают безопасности Европы, европейские правительства до сих пор избегают официального признания происходящего как войны. Диверсии, направленные на стратегические объекты и инфраструктуру, такие как заводы по производству боеприпасов и торговые центры, вероятно, имеют целью подготовку к масштабным военным операциям. Следователи подозревают, что за этими нападениями стоит Россия, однако Европейский Союз избегает термина "война", называя действия Москвы "дестабилизирующими".

Это избегание отражает культуру искажения и эвфемизмов, когда политики пытаются избежать реального признания насилия, спонсируемого государством.

"Европейские правительства колеблются относительно того, как помочь Украине противостоять вторжению России, и они не имеют четкой стратегии сдерживания или ограничения диверсионной кампании, которая сейчас происходит на их собственной территории. Признание того, что Россия участвует в военных действиях, не заставит ЕС или отдельные страны немедленно применить военную силу в ответ. Но термин "война" имеет способ сосредоточить разум - и его использование может заставить европейских лидеров гораздо больше думать о защите себя, когда они не могут положиться на Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

С момента падения Советского Союза в 1991 году Европа считала военные проблемы сферами ответственности Вашингтона, а не собственным вызовом. Однако сегодня такое расслабленное отношение больше не является приемлемым.

"Каждый лидер на континенте должен понимать, что Путин хочет перевернуть весь европейский порядок и что Соединенные Штаты больше не заслуживают доверия как долгосрочный союзник. Избранный президент Дональд Трамп откровенно пренебрежительно относится ко многим правительствам в Европе и, похоже, готов уйти от роли Америки как защитника континента", - отмечается в статье.

Хотя европейские государства до сих пор не склонны к активному планированию войны, их военный потенциал остается значительным. ЕС, Великобритания и другие демократии вместе имеют одни из самых современных военных технологий.

"Сочетание агрессии Путина и безразличия Трампа должно стать возможностью для Европы взять на себя ответственность за собственную защиту. Первый важный шаг в этом осознании — признать уже происходящее: называть войну войной", — говорится в сообщении.

Напомним, в Финляндии выяснили, как российский танкер мог повредить подводный кабель.

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