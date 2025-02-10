Как стабилизировать фронт: ответ генарала Наева

ВСУ отступают на многих направлениях, ведутся очень жестокие бои, в частности — в районе Покровска.
Генерал Сергей Наев ответил, как стабилизировать фронт. Есть три соответствующих составляющих.
Об этом рассказал экскомандующий Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Украинской правде".
Что нужно для стабилизации фронта
По словам Наева, для того чтобы стабилизировать фронт, нужны:
- Силы
Речь идет о наших наших военнослужащих. Они должны быть мотивированы и подготовлены. Подготовкой наших воинов занимается командование видов, родов войск, специальных войск. Они обязаны готовить и мотивировать личный состав.
"В ходе этой подготовки каждый воин должен быть готов к ведению боевых действий. Не так, чтобы его из учебного центра и сразу на передний край, где он видит ситуацию, очень существенно отличающуюся от базовой военной подготовки", — пояснил Наев.
- Вооружение
Сейчас на переднем крае есть проблема поддержки наших воинов соответствующими вооружениями.
"Там, где не хватает артиллерийских боеприпасов, можно поддерживать с помощью беспилотников, FPV-дронов или других дронов. Потому что украинский воин должен быть прикрыт", – говорит он.
- Управление
Наев отмечает: нужно воевать постоянными структурами, дивизиями, корпусами.
"Где командир одновременно несет ответственность и за подготовку своего личного состава, и за применение", – заключил генерал-лейтенант.
Ранее речь шла о том, что кафиры пытаются выполнить первоочередную политическую задачу Кремля и захватить Времен Яр. Почти за год это им не удается. Однако, если Времена Яр все же будут оккупированы, то следующим оборонным узлом станет город Константиновка.
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