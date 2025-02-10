Как стабилизировать фронт: ответ генарала Наева

ВСУ отступают на многих направлениях, ведутся очень жестокие бои, в частности — в районе Покровска.

Генерал Сергей Наев ответил, как стабилизировать фронт. Есть три соответствующих составляющих.

Об этом рассказал экскомандующий Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Украинской правде".

Что нужно для стабилизации фронта

По словам Наева, для того чтобы стабилизировать фронт, нужны:

Силы

Речь идет о наших наших военнослужащих. Они должны быть мотивированы и подготовлены. Подготовкой наших воинов занимается командование видов, родов войск, специальных войск. Они обязаны готовить и мотивировать личный состав.

"В ходе этой подготовки каждый воин должен быть готов к ведению боевых действий. Не так, чтобы его из учебного центра и сразу на передний край, где он видит ситуацию, очень существенно отличающуюся от базовой военной подготовки", — пояснил Наев.

Вооружение

Сейчас на переднем крае есть проблема поддержки наших воинов соответствующими вооружениями.

"Там, где не хватает артиллерийских боеприпасов, можно поддерживать с помощью беспилотников, FPV-дронов или других дронов. Потому что украинский воин должен быть прикрыт", – говорит он.

Управление

Наев отмечает: нужно воевать постоянными структурами, дивизиями, корпусами.

"Где командир одновременно несет ответственность и за подготовку своего личного состава, и за применение", – заключил генерал-лейтенант.

Ранее речь шла о том, что кафиры пытаются выполнить первоочередную политическую задачу Кремля и захватить Времен Яр. Почти за год это им не удается. Однако, если Времена Яр все же будут оккупированы, то следующим оборонным узлом станет город Константиновка.

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