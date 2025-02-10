Як стабілізувати фронт: відповідь генарала Наєва

ЗСУ відступають на майже всіх напрямках, точаться дуже жорстокі бої, зокрема - в районі Покровська.

Генерал Сергій Наєв відповів, як стабілізувати фронт. Є три відповідні складові.

Про це розповів екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю "Українській правді".

Що потрібно для стабілізації фронту

За словами Наєва, для того, щоб стабілізувати фронт, потрібні:

Сили

Йдеться про наших наших військовослужбовців. Вони мають бути мотивовані та підготовлені. Підготовкою наших воїнів займається командування видів, родів військ, спеціальних військ. Вони мають готувати й мотивувати особовий склад.

"У ході цієї підготовки кожен воїн має бути готовим до ведення бойових дій. Не так, щоб його з навчального центру і відразу на передній край, де він бачить ситуацію, яка дуже суттєво відрізняється від базової військової підготовки", – пояснив Наєв.

Озброєння

Зараз на передньому краї є проблема з підтримки наших воїнів відповідними озброєннями.

"Там, де не вистачає артилерійських боєприпасів, можна підтримувати за допомогою безпілотників, FPV-дронів або інших дронів. Тому що український воїн має бути прикритий", – каже він.

Управління

Наєв наголошує: треба воювати сталими структурами, дивізіями, корпусами.

"Де командир одночасно несе відповідальність і за підготовку свого особового складу, і за застосування", – завершив генерал-лейтенант.

Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються виконати першочергове політичне завдання Кремля і захопити Часів Яр. Майже впродовж року це їм не вдається. Проте, якщо Часів Яр все ж буде окуповано, то наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка.

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