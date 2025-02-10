Чи треба промивати пропарений рис: будьте уважні й не робіть цієї помилки

Щоб приготувати з рису смачну страву, треба знати всі нюанси його приготування.

Чому треба обов’язково промивати пропарений рис: коли цього не треба робити

Якщо ви хочете отримати розсипчастий гарнір, то рис треба обов’язково промивати. А експерти з безпеки харчування рекомендують це робити, бо довгозернистий пропарений рис має іноземне походження. Тому під час ввезення до країни він може зазнавати карантійної обробки. Щоб позбутися речовини, якою оброблялися зерна, крупу треба промити у двох-трьох водах.

Варто знати, що пропарений рис для суші чи ризото промивати не слід, бо він має бути клейким.

Чи треба замочувати пропарений рис перед приготуванням? Це можна зробити з деякими видами рису, якщо необхідно скоротити час варіння. Однак крупу треба тримати у воді до години.

Фахівці застерігають від найпоширенішої помилки, яку роблять багато господинь. Не можна замочувати пропарений рис, бо він буде в’язким. Якщо його просто зварити без замочування, він не злипатиметься, збереже правильну форму та рівномірно провариться.

Скільки треба варити пропарений рис

Це одне з найголовніших запитань, яке хвилює багатьох господинь. Насправді, все залежить від способу варіння:

25 хвилин, якщо рис буде готуватися у мультиварці;

20 хвилин – час приготування рису в каструлі, ще 5 хвилин треба на те, щоб він дійшов;

15 хвилин – приготування у мікрохвильовій печі;

40-50 хвилин, якщо ви використовуєте духовку.

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