Росіяни вивезли українку в рабство: подробиці моторошної історії 21-річної харків’янки

В обмін на життя родини дівчину вивезли для гвалтувань в Бєлгород.

Стали відомі нові подробиці шокувальної історії про мешканку Харківщини, яку російський окупант, перебуваючи у захопленому ворогом селі, гвалтував, а згодом викрав, вивіз у рабство у Бєлгород, утримував в квартирі в самому центрі Бєлгорода, облаштованої гратами. За відмову вступати в статевий зв’язок, окупант погрожував застосувати проти неї та її родини вогнепальну зброю. Коли ж дівчина відмовилась насильно їхати до Росії, два інших окупанти, будучи співчучасниками злочину, погрожували розстріляти всю її родину.

Про цей випадок вперше днями розповіли начальник слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов та Офіс генерального прокурора України.

Зараз стали відомі нові подробиці.

Офіційне повідомлення Офісу генпрокурора України. Фото: Офіс генпрокурора України

Як повідомив Офіс генпрокурора, викликаючи повісткою підозрюваного російського військовослужбовця, обставини цього злочину були наступними: "За результатами досудового розслідування встановлено, що громадянин РФ Дубенко В’ячеслав Валерійович, 19.07.1993 року народження, будучи військовослужбовцем 1 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, (в\ч № 31135) з березня 2022 року перебував на окупованій ЗС РФ території Куньєвської сільської громади Ізюмського району Харківської області".

За даними Офісу Генпрокурора цей військовослужбовець з певною періодичністю гвалтував дівчину, приходячи до неї додому та погрожуючи зброєю.

"Усвідомлюючи, що потерпіла є цивільною особою, яка буде підкорюватись будь-яким вимогам через погрози та обстановку, що склалася, завів потерпілу в одну з кімнат та наказав потерпілій роздягнутись, пригрозивши, що в разі відмови спричинить шкоду здоров’ю як самій потерпілій, так і членам її сім’ї. Усвідомлюючи реальність погроз Дубенка В.В. та побоюючись за своє життя та членів сім’ї, потерпіла роздяглась. Після цього Дубенко В.В. вчинив згвалтування, а також спричинив фізичний біль і моральні страждання", — зазначають в Офісі генпрокурора.

Про обставини викрадення жінки українські правоохоронці зазначають, що вона була позбавлена волі та перевезена насильно до Росії двома військовослужбовцями РФ, які допомагали Дубенку.

За даними Офісу генпрокурора, окупанти з позивними "Ібрагім" та "Мага", прийшовши до будинку потерпілої на Харківщині, "будучи озброєними вогнепальною зброєю, діючи за попередньою змовою, наказали потерпілій збирати речі та проти її волі їхати з ними. При цьому, висловивши погрозу, що у разі відмови чи супротиву, вони розстріляють її родину".

Далі, за інформацією правоохоронців, дівчину на вантажному автомобілі вивезли у Росію, де наї чекав окупант Дубенко.

Піля цього, за даними українських правоохоронців, Дубенко примусово помістив жінку до своєї квартири №26, яка розташована в Бєлгороді, на Народному бульварі, в будинку №39. За іронією долі навпроти нього знаходиться управління соцзахисту населення адміністрації Бєлгорода.

За даними Офісу генпрокурора, вікна та балкон квартири були обладнані гратами, двері завжди були зачинені. Крім того, після систематичних знущань, 31 січня 2023 року дівчина намагалась покінчити життя самогубством шляхом вживання борної кислоти.

Як врятувалась

"Свою вже фактично рабиню окупант повіз до лікарні, там їй надали допомогу і вона вперше потрапила до людей. Російським лікарям викрадена українка розказала свою історію та просила допомоги. Але медики не повірили або не захотіли вірити. Як тільки фізичний стан покращився, пацієнтку відправили “додому”. Врятуватися дівчині вдалося лише дивом. Її мучитель виявився дезертиром. Військовий-контрактник, він самовільно залишив частину, за це його затримали", — написав Болвінов.

Та додав: "Тільки після цього бранка змогла зв'язатися з рідними та нарешті втекти з рф. Вже в Україні з нею працювали лікарі та психологи. Нам про цей моторошний випадок повідомили прикордонники. І слідчі воєнного відділу одразу почали роботу, розшукали жертву та змогли зібрати докази".



В Куньєвській громаді нам розповіли, що ні цієї дівчини, ні її батьків в селі немає.



"Не виключається, що її батьки на заході України. Щодо дівчини можу сказати, що нам її місцезнаходження не відомо. Про її брата відомо, що він захищає Україну", — повідомила нам місцева влада.

За даними посадовців, під час окупації громади зник без вісті ще один чоловік, наразі його доля залишається невідомою.

Раніше повідомлялось про те, що у РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля.

Читайте також: