Мавпа залізла до трансформатора і знеструмила всю країну

На Шрі-Ланці мавпу звинуватили у загальнонаціональному відключенні електроенергії.

Про це пише ВВС.

Тварина проникла на електростанцію на південь від Коломбо. Знеструмлення почалося близько 11:00 за місцевим часом у неділю, 9 лютого, що змусило багатьох покладатися на генератори.

Електропостачання поступово відновлюється по всій острівній державі з 22-мільйонним населенням, при цьому пріоритет надається медичним установам та водоочисним станціям.

"Мавпа потрапила до нашого мережевого трансформатора, що спричинило дисбаланс у системі", - повідомив журналістам міністр енергетики Кумара Джаякоді.

Повідомляється, що інженери "роками" попереджали уряд про необхідність модернізації електромережі, інакше їм доведеться зіткнутися з частими відключеннями електроенергії: "Національна електромережа перебуває в такому ослабленому стані, що можна очікувати частих відключень електроенергії по всьому острову, якщо виникне порушення навіть на одній з наших ліній".

Шрі-Ланка пережила масштабні відключення електроенергії під час економічної кризи 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно туристка на параплані впала на лінії електропередач, знеструмивши цілий район. Цей відпочинок в Аргентині вона точно не забуде.

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