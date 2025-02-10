Обезьяна залезла в трансформатор и обесточила всю страну

На Шри-Ланке обезьяну обвинили в общенациональном отключении электроэнергии.

Об этом пишет BBC.

Животное проникло на электростанцию к югу от Коломбо. Обесточение началось около 11:00 по местному времени в воскресенье, 9 февраля, что заставило многих полагаться на генераторы.

Электроснабжение постепенно восстанавливается по всему островному государству с 22-миллионным населением, при этом приоритет предоставляется медицинским учреждениям и водоочистным станциям.

"Обезьяна попала в наш сетевой трансформатор, что повлекло за собой дисбаланс в системе", — сообщил журналистам министр энергетики Кумара Джаякоди.

Сообщается, что инженеры "годами" предупреждали правительство о необходимости модернизации электросети, иначе им придется столкнуться с частыми отключениями электроэнергии: "Национальная сеть находится в таком ослабленном состоянии, что можно ожидать частых отключений электроэнергии по всему острову, если возникнет нарушение даже на одной из наших линий".

Шри-Ланка испытала масштабные отключения электроэнергии во время экономического кризиса в 2022 году.

Напомним, недавно туристка на параплане упала на линии электропередач, обесточив целый район. Этот отдых в Аргентине она точно не забудет.

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