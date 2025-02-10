Диякон УПЦ МП та психотерапевт шпигували для ФСБ за оборонцями Харкова (фото)

У Харкові правоохоронці виявили лікаря-психотерапевта та диякона УПЦ МП, які шпигували на користь ФСБ, передаючи ворогу важливу інформацію про місця дислокації українських захисників.

Про це повідомила СБУ, та Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар-психотерапевт з одного з харківських медзакладів, який мав антиукраїнські погляди, кілька років тому був завербований представником російської спецслужби та почав діяти в інтересах держави-агресора.

Ворожий агент мав завдання збирати інформацію про місця дислокації українських військових, техніки, маршрути пересування та особисті дані оборонців. Для цього лікар, який працював з військовослужбовцями ЗСУ під час реабілітації, випитував у них потрібну інформацію.

Зрадники / Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Зрадники

Зрадники / Фото: СБУ

Медпрацівник залучив до своєї діяльності близького товариша — диякона Харківської єпархії УПЦ МП, який також приховано збирав інформацію про оборонців України серед парафіянин та передавав ці дані лікарю. Психотерапевт готував звіт зібраної інформації та надсилав його безпосередньому куратору з Росії.

Лікар виправдовував російську агресію, висловлюючи зневагу до українців та закликаючи до "освобождения" територій України. Це підтверджено висновком експертизи. Ворожих агентів затримали за місцями проживання, вилучивши докази їхньої протиправної діяльності. Підозрюваних арештували без права внесення застави за клопотанням обвинувачення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Житомирщині викрили клірика УПЦ (МП), який виправдовував війну РФ проти України.

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