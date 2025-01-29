Окупант ґвалтував 21-річну жительку Харківщини, а потім вивіз у секс-рабство до РФ: чим все закінчилося

Росіянин після зґвалтування силоміць вивіз молоду українку до Бєлгорода, де понад рік утримував, ґвалтував та систематично бив.

Російський окупант неодноразово ґвалтував 21-річну жительку Ізюмщини, а потім вивіз до РФ, де тримав у сексуальному рабстві.

Деталі моторошної історії повідомляє Офіс генерального прокурора.

Навесні 2022 року в одному з сіл Ізюмського району окупант вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Росіяни схопив дівчину та насильно потягнув її до сусіднього будинку, де нікого не було. Погрожуючи зброєю, він зґвалтував дівчину. Пізніше він вчинив це знову.

Потім окупант попросив двох спіслуживців з позивними "Ібрагім" та "Мага" вивезти дівчину до російського Бєлгорода. У червні 2022 року військові окупанти до неї, наказали негайно збирати речі та документи, а у разі відмови чи супротиву погрожували розстріляти всю її родину.

У Бєлгороді на потерпілу вже чекав ґвалтівник. Чоловік привіз дівчину до квартири, де понад рік утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив. Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок. Систематичне побиття, психологічні страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства: потерпіла випила борну кислоту.

Дівчині таки вдалося вирватися з неволі після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку РФ за ухилення від проходження служби.

Наразі потерпіла перебуває в Україні.

Російському військовому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Раніше повідомлялося, що в РФ українка народила після зґвалтування окупантом і викинула немовля. Її мали судити.

Читайте матеріали на тему: