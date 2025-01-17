Ґвалтував дівчат на Херсонщины: лейтинанту ФСБ заочно винесли вирок

Суд заочно засудив 24-річного лейтенанта ФСБ до 12 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни. Суд визнав його винним у зґвалтуванні та залякуванні двох дівчат на Херсонщині.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Доведено, що у квітні 2022 року обвинувачений проник на територію приватного будинку, де перебували цивільні особи, зокрема неповнолітня потерпіла. Погрожуючи вогнепальною зброєю, він змусив дівчину залишити будинок, після чого вчинив щодо неї насильство", - йдеться в повідомленні.

Крім того, цей же військовий неодноразово відвідував інший приватний будинок, де проживала ще одна потерпіла. Під приводом допиту та огляду мобільного телефону, він вивіз жертву за межі населеного пункту, де здійснив постріл з пістолета біля її голови, а потім зґвалтував її.

"Вироком суду його заочно засуджено до 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вбили відому херсонську волонтерку.

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