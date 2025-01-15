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Окупанти вбили відому херсонську волонтерку: деталі

Окупанти вбили відому херсонську волонтерку: деталі

Свічка пам'яті / Фото: pixabay.com

Жінка отримала травми, несумісні з життям.

Цинічні російські терористи вбили ще одну херсонську волонтерку. Жертвою ворога стала Ірина Байраченко.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

Херсонська волонтерка Ірина Байраченко / ©
Херсонська волонтерка Ірина Байраченко

Деталі

Як зазначається, волонтерка потрапила під ворожий обстріл. Медики намагалися врятувати її, але, на жаль, вона померла у лікарні.

"Пані Ірину знали далеко за межами Антонівського старостату, де вона опікувалась кинутими та безпритульними тваринами, людьми похилого віку, усіма нужденними. Попри безжальні обстріли Кіндійки з боку російських терористів, вона залишалась там і робила добро для всіх, кому це було вкрай потрібно. Волонтерка допомагала і нашим оборонцям", - йдеться у повідомленні.

Місяць тому Ірина Байраченко отримала подяку за її позицію, патріотизм та щире серце.

"Жінці навіки 42. В неї залишилась донька-школярка", - констатували у відомстві.

Раніше зросла кількість жертв внаслідок атаки дрона на автобус у Шуменському мікрорайоні Херсона 6 січня. На жаль, через тяжкі поранення загинула жінка.

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