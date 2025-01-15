Промоутер назвав наступного суперника Усика: з ким битиметься український чемпіон

Френк Воррен, промоутер чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, заявив, що володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик поділився з ним своїми планами на майбутнє.

За словами промоутера, український чемпіон розповів йому, що наступний бій збирається провести з переможцем поєдинку між британцем Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером.

"Усик сказав мені на вихідних, що він битиметься з переможцем бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі", – розповів Воррен у коментарі Daily Mail.

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Бій Дюбуа – Паркер заплановано на 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні британець і новозеландець провели першу дуель поглядів.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр відпочиває, чекаючи на результат титульного поєдинку між Дюбуа та Паркером.

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