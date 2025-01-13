Британський боксер вирушив на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Про своє рішення вирушити на пенсію 36-річний британець повідомив у соцмережах.

"Привіт усім. Я зроблю це коротко і ясно. Я б хотів оголосити про завершення кар'єри. Це було вибухово. Мені подобалася кожна хвилина, і я збираюся закінчити цими словами: "Дік Терпін носив маску". Хай Бог благословить усіх. До зустрічі по той бік", – сказав Ф'юрі.

2024 року "Циганський король" двічі програв Олександру Усику. У ніч проти 19 травня українець в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) роздільним рішенням суддів переміг британця в об'єднавчому поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім Ф'юрі активував опцію реваншу і боксери знову зустрілися в ринзі у ніч проти 22 грудня в Ер-Ріяді. Цього разу українець переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

За свою кар'єру Ф'юрі провів 37 поєдинків на професійному рингу, в яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом). У пасиві "Циганського короля" дві поразки (обидві – від Усика), ще один бій британець звів до нічиєї (проти Деонтея Вайлдера).