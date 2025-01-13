Британский боксер отправился на пенсию после двух подряд поражений от Александра Усика.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

О своем решении отправиться на пенсию 36-летний британец сообщил в соцсетях.

"Привет всем. Я сделаю это коротко и ясно. Я бы хотел объявить о завершении карьеры. Это было взрывчато. Мне нравилась каждая минута, и я собираюсь закончить этими словами: "Дик Терпин носил маску". Пусть Бог благословит всех. До встречи по ту сторону", – сказал Фьюри.

В 2024 году "Цыганский король" дважды проиграл Александру Усику. В ночь на 19 мая украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей победил британца в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем Фьюри активировал опцию реванша и боксеры снова встретились в ринге в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде. В этот раз украинец победил единогласным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

За свою карьеру Фьюри провел 37 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 34 победы (24 – нокаутом). В пассиве "Цыганского короля" два поражения (оба – от Усика), еще один бой британец свел к ничьей (против Деонтея Уайлдера).