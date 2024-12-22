Леннокс Льюис прокомментировал победу Усика в реванше против Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

Знаменитый британский боксер согласился с тем, что судьи справедливо отдали победу украинцу.

По его мнению, "Цыганский король" должен был лучше проявить себя для того, чтобы одержать победу.

"Это был хороший бой. Хотел бы, чтобы Тайсон был немного агрессивнее и немного активнее шел на Усика. Усик выиграл первый поединок, поэтому Тайсону нужно было идти на него и иметь уверенность, что он победит во втором бою.

Счет на судейских записках? Я не слышал судейских записок. Согласен ли с тем, кто победил? Да. Возможно, Фьюри кажется, что он выиграл бой. Я не знаю. На мой взгляд, он мог поработать чуть больше.

Усик несколько раз свободно попал ему по корпусу, и эти очки были засчитаны. Я считаю, что судьи видели это", – приводит слова Леннокса TNT Sports Boxing.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей. По итогам 12 раундов все три рефери констатировали триумф украинского боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

Однако британец не признал поражение от Усика, заявив, что его засудили. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер уже отреагировал.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

Читайте также:

"Цыганского короля" подвела точность: опубликована статистика ударов реванша Усик – Фьюри

"Усик с саблей Мазепы – это просто разрыв": реакция соцсетей на победу украинца над Фьюри

Усик – Фьюри: обнародованы судейские записки боя-реванша