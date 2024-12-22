Усик – Фьюри: лучшие моменты боя-реванша (видео)

В ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов, после которых Усик был объявлен победителем единогласным решением судей: трижды по 116-112.

Вашему вниманию видеообзор поединка-реванша между Усиком и Фьюри.

Обзор боя-реванша Усик – Фьюри

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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