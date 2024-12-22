Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Победа Усика и взрывы в России: главные новости 22 декабря 2024

Победа Усика и взрывы в России: главные новости 22 декабря 2024

Усик победил Фьюри / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Усик победил Фьюри в реванше и защитил чемпионские пояса Читать далее –>
  • Усик дал первый комментарий после победы над Фьюри в реванше: что сказал украинский чемпион Читать далее –>
  • Взрывная ночь в России: Орловская область страдает от беспилотников Читать далее –>
  • Усик рассказал, кому посвящает победу над Фьюри в реванше Читать далее –>
  • Россию атакуют беспилотники: взрывы прогремели на Брянщине, в Ростове и в Казани Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация