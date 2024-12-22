Победа Усика и взрывы в России: главные новости 22 декабря 2024

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Усик победил Фьюри в реванше и защитил чемпионские пояса Читать далее –>
- Усик дал первый комментарий после победы над Фьюри в реванше: что сказал украинский чемпион Читать далее –>
- Взрывная ночь в России: Орловская область страдает от беспилотников Читать далее –>
- Усик рассказал, кому посвящает победу над Фьюри в реванше Читать далее –>
- Россию атакуют беспилотники: взрывы прогремели на Брянщине, в Ростове и в Казани Читать далее –>
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