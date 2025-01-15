Промоутер назвал следующего соперника Усика: с кем будет биться украинский чемпион

Александр хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик поделился с ним своими планами на будущее.

По словам промоутера, украинский чемпион рассказал ему, что следующий бой собирается провести с победителем поединка между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером.

"Усик сказал мне на выходных, что он будет биться с победителем боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", – рассказал Уоррен в комментарии Daily Mail.

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Бой Дюбуа – Паркер запланирован на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне британец и новозеландец провели первую дуэль взглядов.

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Напомним, в ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого ранее уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр отдыхает, ожидая результата титульного поединка между Дюбуа и Паркером.

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