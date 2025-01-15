Враг обстрелял Херсонщину: погибли полицейские

Жертвами врага остаются гражданские люди.
За сутки в результате российских обстрелов 5 человек получили ранения и 4 погибли. Среди погибших — двое полицейских.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
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Как отмечается, оккупационные войска обстреляли Херсонский и Бериславский районы по артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам, танкам и БпЛА.
"Эти атаки привели к жертвам среди мирного населения и правоохранителей, повреждениям инфраструктуры", — акцентировали правоохранители.
Российские удары повлекли за собой повреждение 25 объектов:
- 12 частных и трех многоэтажных домов;
- больницы;
- 2 магазинов;
- газопровода;
- гаража;
- 5 автомобилей.
Напомним, 7 января в Херсонской области после российских обстрелов два человека погибли и 19 ранены. Среди пострадавших – трое сотрудников полиции.
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