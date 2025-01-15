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Враг обстрелял Херсонщину: погибли полицейские

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Враг обстрелял Херсонщину: погибли полицейские

Обстрел Херсонщины

Жертвами врага остаются гражданские люди.

За сутки в результате российских обстрелов 5 человек получили ранения и 4 погибли. Среди погибших — двое полицейских.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Подробности

Как отмечается, оккупационные войска обстреляли Херсонский и Бериславский районы по артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам, танкам и БпЛА.

"Эти атаки привели к жертвам среди мирного населения и правоохранителей, повреждениям инфраструктуры", — акцентировали правоохранители.

Российские удары повлекли за собой повреждение 25 объектов:

  • 12 частных и трех многоэтажных домов;
  • больницы;
  • 2 магазинов;
  • газопровода;
  • гаража;
  • 5 автомобилей.

Напомним, 7 января в Херсонской области после российских обстрелов два человека погибли и 19 ранены. Среди пострадавших – трое сотрудников полиции.

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