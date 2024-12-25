"Не ожидал": промоутер осудил наглый поступок Дюбуа после реванша Усик – Фьюри (видео)

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал его поступок после победы обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

По словам Уоррена, ему не понравилось то, что Дюбуа поднялся на ринг и выхватил микрофон, вызвав украинца на поединок. Промоутер подчеркнул, что впереди у Даниэля тяжелый бой против Джозефа Паркера, на котором его клиент и должен сосредоточиться.

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"Он вышел на ринг, я не ожидал, что он схватит микрофон, и мне это не очень понравилось. Но он сделал то, что делали много бойцов в прошлом, когда они вызывали соперников на поединок.

Я не считаю, что было подходящее время для этого, но он уже это сделал. И что я могу сделать? Ничего. Даниэля ждет тяжелый бой в феврале, о котором он должен думать.

Главное, о чем он должен беспокоиться сейчас – это его бой против Джозефа Паркера, который будет трудным для них обоих. Это хороший бой, и я с нетерпением жду этого. А после этого давайте посмотрим, что произойдет", – сказал Уоррен в интервью BoxNation.

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Отметим, что Усик в ринге без колебаний принял вызов Дюбуа и попросил организовать ему бой с британцем.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, который организовал оба поединка Усика против Фьюри, уже согласился устроить бой Александра с Дюбуа, но назвал условие. Сначала Даниэль должен защитить пояс IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, который запланирован на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде.

Напомним, в ночь на 27 августа 2023 года Усик в польском Вроцлаве нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В потенциальном реванше между Александром и Даниэлем на кону может стоять звание абсолютного чемпиона мира. Ранее Александру пришлось отказаться от титула IBF, а следовательно потерять звание "абсолюта". Теперь поясом IBF владеет Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав другого британца Энтони Джошуа.

В послужном списке 37-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Семь из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и собственно от Усика в 2023-м.

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