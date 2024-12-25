Минобороны автоматически продлит бронирование после кибератаки, но не всем: детали

Кабинет министров принял решение автоматически продлить уже предоставленное бронирование от мобилизации на один месяц. Однако в Минобороны уточнили, что это касается не всех граждан, у которых было бронирование.

Детали уточнила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Кабинет министров вчера принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставленных в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года года", – объяснила Черногоренко.

Она подтвердила, что это решение связано с временной приостановкой работы госреестров через российскую кибератаку.

Замминистра пояснила, что если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось к 19 декабря, то есть до кибератаки – работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

"В срок до 27 декабря, для всех военнообязанных, которые видят свое бронирование в Резерв + и подпадают под действие Постановления, мы продолжим бронирование автоматически", — подытожила Екатерина Черногоренко.

Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень подлежащих бронированию профессий.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.