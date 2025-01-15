"Укрпошта" загубила документи іноземних студентів і компенсувала 109 гривень

За трекінговим номером вдалося з’ясувати, що станом на 13 січня 2025 року відправлення перебуває в логістичному центрі Тернополя. Однак працівники “Укрпошти” не можуть його знайти.

У Тернополі центральне відділення “Укрпошти” загубило важливі документи іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ), які надсилалися до Міністерства освіти і науки України. Натомість університет отримав компенсацію в розмірі 109 гривень.

Про це повідомило керівництво ТНМУ виданню ZAXID.NET.

Як зазначають в університеті, лист із апостильованими документами про попередню освіту іноземних студентів був надісланий 4 грудня 2024 року. За трекінговим номером вдалося з’ясувати, що станом на 13 січня 2025 року відправлення перебуває в логістичному центрі Тернополя. Однак працівники “Укрпошти” не можуть його знайти.

Прессекретарка вищого навчального закладу Яніна Чайківська розповіла, що така ситуація вже не вперше. Працівники поштового відділення губили й іншу кореспонденцію університету.

“У цьому рекомендованому листі є апостильовані документи двох іноземних студентів, які підтверджують їхню попередню здобуту освіту в закордонних освітніх закладах. Всі ці документи необхідні для видачі диплома після завершення ними навчання в університеті. Апостильовані свідоцтва іноземних навчальних закладів – це дуже дорогі документи, на виготовлення яких необхідно багато часу”, – розповіла Яніна Чайківська.

У відповідь на офіційний запит університету тернопільське відділення “Укрпошти” повідомило, що компенсація за втрачені документи вже виплачена в розмірі 109 гривень. Керівництво ТНМУ направило звернення до генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського із закликом повернути документи та налагодити роботу поштових служб у Тернопільській області.