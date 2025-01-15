Окупанти вдарили по Краматорську: серед поранених дитина

Ворог 15 січня обстріляв Краматорськ. Внаслідок атаки троє людей поранені.

Про це пише керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як наголосив Філашкін, усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджено багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

"Закликаю всіх, а особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтесь! Бережіть себе і своїх близьких!", - наголосив посадовець.

Раніше внаслідок ворожого обстрілу в передмісті Краматорська Донецької області також постраждала дитина.

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