Окупанти вдарили по Краматорську: серед поранених дитина

Серед поранених — 6-річна дівчинка.
Ворог 15 січня обстріляв Краматорськ. Внаслідок атаки троє людей поранені.
Про це пише керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Як наголосив Філашкін, усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджено багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
"Закликаю всіх, а особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтесь! Бережіть себе і своїх близьких!", - наголосив посадовець.
Раніше внаслідок ворожого обстрілу в передмісті Краматорська Донецької області також постраждала дитина.
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