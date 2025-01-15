Коли буде наступна ракетна атака РФ по Україні: експерт дав прогноз

Нові удари можуть відбутися значно швидше, через наявність ракет і бомбардувальників у Чорному морі.

Після сьогоднішнього масованого ракетного удару, здійсненого російськими окупантами, існує ймовірність, що ворог здійснить ще одну атаку раніше, ніж через 2-3 тижні.

Таку думку висловив директор безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павла Лакійчука в етері Київ24.

"У Чорному морі перебувають щонайменше чотири ракетоносії крилатих ракети "Калібр". Додайте до того дальні бомбардувальники – дуже небезпечні Ту-22, додайте удари "Іскандерами", північнокорейськими аналогами. Говорити про те, що зараз "вистрілили" та чекати 2-3 тижні й тільки тоді буде наступний удар, я б не був таким впевненим. Треба розраховувати на краще, але готуватися до гіршого", - сказав він.

Лакійчук вважає, що після ураження аеродрому "Енгельс-2" росіяни не мали достатньо ресурсів для масштабної атаки. Основною метою сьогодні була Західна Україна, але ворог не досяг значного успіху.

Він розповів, що сьогодні основними цілями російських ударів стали Львівщина та Івано-Франківщина, де зокрема знаходиться газова інфраструктура. За його словами, що росіяни не змогли завдати значної шкоди. Основним об'єктом для атак залишається енергетична інфраструктура. Лакійчук також припустив, що після ураження аеродрому "Енгельс-2" українськими Силами оборони у росіян не було достатньо ресурсів для великомасштабного ракетного удару.

Нагадаємо, 15 січня армія РФ здійснила комбінований ракетний удар по Україні, використавши ракети різних типів і БпЛА Shahed та інші дрони-імітатори. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 БпЛА, ще 27 дронів не досягли цілей.

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