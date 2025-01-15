Когда будет следующая ракетная атака РФ по Украине: эксперт дал прогноз

После сегодняшнего массированного ракетного удара, совершенного российскими оккупантами, существует вероятность, что враг совершит еще одну атаку раньше, чем через 2-3 недели.

Такое мнение высказал директор программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука в эфире Киев24.

"В Черном море находятся по меньшей мере четыре ракетоносителя крылатых ракеты "Калибр". Добавьте к тому дальние бомбардировщики — очень опасные Ту-22, добавьте удары "Искандерами", северокорейскими аналогами. Говорить о том, что сейчас "выстрелили" и ждать 2-3 недели и только тогда будет следующий удар, я бы не был так уверен. лучше, но готовиться к худшему", – сказал он.

Лакийчук считает, что после поражения аэродрома "Энгельс-2" у россиян не было достаточно ресурсов для масштабной атаки. Основной целью сегодня была Западная Украина, но враг не добился значительного успеха.

Он рассказал, что сегодня основными целями российских ударов стали Львовщина и Ивано-Франковская область, где в частности находится газовая инфраструктура. По его словам, что россияне не смогли нанести значительный ущерб. Основным объектом для атак остается энергетическая инфраструктура. Лакийчук также предположил, что после поражения аэродрома Энгельс-2 украинскими Силами обороны у россиян не было достаточно ресурсов для крупномасштабного ракетного удара.

Напомним, 15 января армия РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, использовав ракеты разных типов и БпЛА Shahed и другие дроны-имитаторы. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 БпЛА, еще 27 дронов не достигли целей.

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