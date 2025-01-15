У росіян недостатньо сил та засобів для масштабних атак: експерт назвав причину

Сьогодні, 15 січня, одними з основних об'єктів для удару РФ були Львівщина та Івано-Франківщина, де розташована, зокрема, газова інфраструктура. Але тут ворог багато шкоди наробити не може.

Про це зазначає Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

"Очевидно, що після ураження аеродрому "Енгельс-2" у них недостатньо сил та засобів для масштабного ракетного удару, як завжди".

Водночас він наголосив, що наразі у Чорному морі перебуває щонайменше 4 носії крилатих ракет "Калібр". Крім того, у ворога є можливість завдавати ударів "Іскандерами" та північнокорейськими аналогами. Тож повторні удари найближчим часом виключати не можна.

"Розраховувати треба на краще, але готуватися слід до гіршого", — підсумував він.

Раніше ми писали про те, що ворог намагається поцілити по газосховищу на заході України. Але йому не вдасться цього зробити.

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