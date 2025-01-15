Принцеса Уельська поділилася з шанувальниками радісною новиною

Дружина принца Вільяма, яка проходила курс лікування від раку протягом півроку, оголосила про те, що досягла ремісії.
Учора, 14 січня, Кейт відвідала лікарню Royal Marsden у Челсі, де проходила лікування від раку. Під час не анонсованого візиту Кетрін поділилася своїм полегшенням від того, що зараз має ремісію, і висловила особисту подяку персоналу, який доглядав її під час лікування минулого року.
Після візиту у соцмережах принца та принцеси Уельських було опубліковано повідомлення, в якому Кетрін написала:
"Я хотіла б скористатися можливістю і подякувати Royal Marsden за те, що вони так добре про мене дбали протягом минулого року. Я висловлюю щиру подяку всім тим, хто мовчки йшов поруч із Вільямом і мною, поки ми все це проходили. Ми не могли і просити про більше.
Догляд і поради, які ми отримували протягом усього часу мого перебування тут як пацієнтки, були винятковими", — написала Кейт.
Під час візиту принцеса Кетрін була оголошена співпокровительки лікарні разом із принцом Вільямом.
"У своїй новій ролі співпокровительки лікарні Royal Marsden я сподіваюся, що, підтримуючи новаторські дослідження та клінічну досконалість, а також сприяючи добробуту пацієнтів та їхніх сімей, ми зможемо врятувати ще більше життів та змінити життя всіх, хто постраждав від раку", — сказала вона.
У своєму повідомленні принцеса Уельська також сказала, що перебуває у ремісії. "Тепер я в стані ремісії, і я, як і раніше, зосереджена на одужанні. Як знає будь-хто, хто зіткнувся з діагнозом раку, потрібен час, щоб пристосуватися до нової норми. Однак я з нетерпінням чекаю майбутнього плідного року. Є багато того, чого можна чекати. Дякую всім за вашу постійну підтримку. Ми не могли і бажати більшого", – написала принцеса Уельська.
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