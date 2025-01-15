На королеву Норвегії Соню чекає операція: палац зробив заяву

Дружина короля Норвегії Гаральда V — королева Соня — минулого тижня була ненадовго госпіталізована через проблеми із серцем, які виникли у неї під час перебування на гірськолижному курорті.

Тепер королівський палац Норвегії повідомляє, що на її Величність королеву чекає операція, під час якої їй буде встановлено кардіостимулятор.

У середу ввечері перед процедурою її госпіталізують до Ріксхоспіталету в Осло, після чого вона, як очікується, залишиться в лікарні протягом одного або двох днів.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше у вихідні повідомлялося, що 87-річну королеву Соню було ненадовго госпіталізовано до лікарні Ліллехаммера після того, як під час лижної прогулянки у неї стався напад, пов'язаний з її поточним захворюванням серця — миготливою аритмією.

Операція відбудеться за день до того, як її чоловік, 87-річний король Гаральд V, відсвяткує 17 січня 34-ту річницю свого перебування на норвезькому престолі. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, король не має наміру зрікатися трону на користь свого сина кронпринца Гокона.

Король Гаральд V та королева Соня / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у березні минулого року королю встановили кардіостимулятор після того, як він підхопив інфекцію під час відпустки у Малайзії.

А 2023 року його двічі госпіталізували через інфекції, а також лікували від лихоманку — через три роки після операції із заміни серцевого клапана. 2003 року Гаральд також переніс операцію з видалення раку сечового міхура.

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